Всю официальную статистику больных COVID-19 можно умножать на 100 - Голубовская

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53035 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62241 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76141 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75355 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101304 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82094 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102146 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105691 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130789 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130280 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Всю официальную статистику больных COVID-19 можно умножать на 100 - Голубовская

Всю официальную статистику больных COVID-19 можно умножать на 100 - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 43085 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Все цифры официальной статистики, включая мировую, можно умножать на 100, потому что большое количество людей проходит мимо этой статистики. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.

“Все цифры официальной статистики, включая мировую, можно умножать на 100 смело, потому что это подтвержденные случаи заболевания, оценочные данные мы получим через год-полтора. Огромное количество людей ускользает из статистики”, — заявила она.

Напомним, в Украине на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных. В мире по состоянию на 5:50 четверга зафиксировано 2 063 161 инфицированных, выздоровели 512 032 человека, и 136 938 человек умерли.

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