В Украине показатель смертности от COVID-19 ниже среднемирового, но пик еще впереди - Степанов

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем среднемировой", - отметили у Президента статистику Степанова.

В то же время по его словам Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но очень важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время", - отметил Президент.

Напомним, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. По прошедшие сутки зафиксирован 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.

Как сообщал УНН, накануне врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская заявила, что все цифры официальной статистики, включая мировую, можно умножать на 100, потому что большое количество людей проходит мимо этой статистики.