Наслідки російського удару на Київщині: кількість постраждалих зросла до чотирьох
Київ • УНН
Крім того, пошкоджено 3 багатоповерхівки, господарчі споруди, 21 легкове авто, будівля кафе. Уламки російських ракет були виявлені й на територіях двох навчальних закладів.
На Київщині кількість потерпілих від ранкової ракетної атаки зросла до чотирьох. Про це заявив начальник КОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
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На жаль, кількість потерпілих зросла до 4 осіб. Один потерпілий з політравмою та переломами госпіталізований до Київської обласної клінічної лікарні. Одна людина отруїлася продуктами горіння, ще двоє від госпіталізації відмовилися. Допомога була надана на місці
Крім того, пошкоджено 3 багатоповерхівки, господарчі споруди, 21 легкове авто, будівля кафе.
Також уламки російських ракет були виявлені й на територіях двох навчальних закладів. В одному з ліцеїв пошкоджені вікна.
Кравченко наголошує, що всі факти терористичного обстрілу фіксуються правоохоронними органами
Доповнення
У столиці завершено аварійно-рятувальні роботи внаслідок ранкового ракетного удару рф.
Згідно з даними ДСНС 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Ще 55 людей працівники ДСНС евакуювали та врятували.
Крім того, психологи надали підтримку близько 80 людям.
Нагадаємо
Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55, загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами.