Последствия российского удара на Киевщине: количество пострадавших возросло до четырех

На Киевщине количество пострадавших от утренней ракетной атаки возросло до четырех. Об этом заявил начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

К сожалению, количество пострадавших возросло до 4 человек. Один пострадавший с политравмой и переломами госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу. Один человек отравился продуктами горения, еще двое от госпитализации отказались. Помощь была оказана на месте - резюмировал глава КОВА.

Кроме того, повреждены 3 многоэтажки, хозяйственные постройки, 21 легковое авто, здание кафе.

Также обломки российских ракет были обнаружены и на территориях двух учебных заведений. В одном из лицеев повреждены окна.

Кравченко отмечает, что все факты террористического обстрела фиксируются правоохранительными органами

Дополнение

В столице завершены аварийно-спасательные работы в результате утреннего ракетного удара рф.

Согласно данным ГСЧС 22 человека пострадали, в том числе 4 детей, 12 человек госпитализированы. Еще 55 человек работники ГСЧС эвакуировали и спасли.

Кроме того, психологи оказали поддержку около 80 людям.

Напомним,

Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55, всего уничтожено 21 вражескую ракету из 41 запущенных российскими войсками.