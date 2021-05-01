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NASA призупинила “місячний” контракт зі SpaceX

NASA призупинила “місячний” контракт зі SpaceX

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Американське космічне агентство NASA заявило, що SpaceX припиняє роботу за контрактом, який він виграв для розробки місячного космічного корабля, до очікування результатів викликів конкуруючих учасників в Управлінні підзвітності уряду США. Про це пише CNBC, передає УНН.

Деталі

Рішення NASA означає, що SpaceX має припинити будь-яку роботу, спеціально пов’язану з контрактом по “місячній” програмі, до тих пір, поки GAO не винесе рішення, що очікується найпізніше 4 серпня.

Цей контракт з NASA на 2,9 мільярда доларів переводить SpaceX на найвищий рівень аерокосмічних компаній країни та зміцнює її як одного з найбільш надійних партнерів космічного агентства.

Компанія обійшла Blue Origin Джеффа Безоса і Dynetics. SpaceX створить космічний корабель Starship для місії Artemis. Він призначений для польоту великої кількості людей. Місія з висадження астронавтів на Місяць відбудеться вперше з 1972 року.

Нагадаємо

17 квітня стало відомо, що NASA вибрала компанію SpaceX для створення космічного корабля, який висадить астронавтів на Місяць вперше після місії Apollo. Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса заявила про те, що офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол. на політ людей на Місяць, який уклала NASA з компанією Ілона Маска SpaceХ.

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