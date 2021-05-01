17 апреля стало известно, что NASA выбрала компанию SpaceX для создания космического корабля, который высадит астронавтов на Луну впервые после миссии Apollo. Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос заявила о том, что официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл. на полет людей на Луну, который заключила NASA с компанией Илона Маска SpaceХ.
NASA приостановила "лунный" контракт со SpaceX
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Американское космическое агентство NASA заявило, что SpaceX прекращает работу по контракту, который он выиграл для разработки месячного космического корабля, к ожиданию результатов вызовов конкурирующих участников в Управлении подотчетности правительства США. Об этом пишет CNBC, передает УНН.
Детали
Решение NASA означает, что SpaceX должна прекратить любую работу, специально связанную с контрактом по “лунной” программе, до тех пор, пока GAO не возьмет решение, что ожидается позже 4 августа.
Этот контракт с NASA на 2,9 миллиарда долларов переводит SpaceX на самый высокий уровень аэрокосмических компаний страны и укрепляет ее как одного из самых надежных партнеров космического агентства.
Компания обошла Blue Origin Джефф Безос и Dynetics. SpaceX создаст космический корабль Starship для миссии Artemis. Он предназначен для полета большого количества людей. Миссия по высадке астронавтов на Луну состоится впервые с 1972 года.
Напомним