NASA приостановила "лунный" контракт со SpaceX

Детали

Решение NASA означает, что SpaceX должна прекратить любую работу, специально связанную с контрактом по “лунной” программе, до тех пор, пока GAO не возьмет решение, что ожидается позже 4 августа.

Этот контракт с NASA на 2,9 миллиарда долларов переводит SpaceX на самый высокий уровень аэрокосмических компаний страны и укрепляет ее как одного из самых надежных партнеров космического агентства.

Компания обошла Blue Origin Джефф Безос и Dynetics. SpaceX создаст космический корабль Starship для миссии Artemis. Он предназначен для полета большого количества людей. Миссия по высадке астронавтов на Луну состоится впервые с 1972 года.

Напомним

17 апреля стало известно, что NASA выбрала компанию SpaceX для создания космического корабля, который высадит астронавтов на Луну впервые после миссии Apollo. Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос заявила о том, что официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл. на полет людей на Луну, который заключила NASA с компанией Илона Маска SpaceХ.