Напружена ситуація на фронті: 81 бойове зіткнення, росіяни атакують на багатьох напрямках - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів: загальна кількість бойових зіткнень становить 81. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Від вогню ворожої артилерії і мінометів постраждали населені пункти Нова Гута, Зарічне, Мар’їне, Вовківка, Малушине, Олександрівка, Покровка, Бруски, Бачівськ, Старикове, Порозок, Новодмитрівка, Шалигине, Петрушівка, Катеринівка, Білокопитове, Прогрес, Бояро-Лежачі Сумської області; Гута-Студенецька Чернігівської області, а також Бунякине Сумської області.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі Вовчанська та у бік Строївки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 12 атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.

На Краматорському напрямку ворожі війська намагаються просуватися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 23 спроби потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив спробу просуватися в районах Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація вдарила по Гуляйполю некерованими авіаційними ракетами.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районах Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку росіяни завдали ударів некерованими авіаракетами по Миколаївці.

На Курському напрямку українські війська відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

Нагадаємо

За минулу добу російська армія втратила на фронті ще щонайменше 910 військових. Також українські захисники знищили 155 дронів та 34 артилерійські системи ворога.