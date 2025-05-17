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Напряженная ситуация на фронте: 81 боевое столкновение, россияне атакуют на многих направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов, произошло 81 боевое столкновение. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где произошло 23 попытки прорыва.

Напряженная ситуация на фронте: 81 боевое столкновение, россияне атакуют на многих направлениях - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов: общее количество боевых столкновений составляет 81. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали населенные пункты Новая Гута, Заречное, Марьино, Волковка, Малушино, Александровка, Покровка, Бруски, Бачевск, Стариково, Порозок, Новодмитровка, Шалыгино, Петрушевка, Катериновка, Белокопытово, Прогресс, Бояро-Лежачи Сумской области; Гута-Студенецкая Черниговской области, а также Бунякино Сумской области.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении россияне совершили 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Катериновка, Ямполевка и Зеленая Долина.

На Краматорском направлении вражеские войска пытаются продвигаться вперед в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в оборону ВСУ в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении оккупанты совершили 23 попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник предпринял попытку продвигаться в районах Константинополя, Богатыря, Вольного Поля, Равнополья, Новополя и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация ударила по Гуляйполю неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении ВСУ отбили три атаки противника в районах Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении россияне нанесли удары неуправляемыми авиаракетами по Николаевке.

На Курском направлении украинские войска отбили семь вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.

Напомним

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте еще не менее 910 военных. Также украинские защитники уничтожили 155 дронов и 34 артиллерийские системы врага.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
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