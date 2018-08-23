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Напад на Гандзюк: суд взяв під варту п'ятого підозрюваного

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п'ятому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк у вигляді тримання під вартою. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebоok, передає УНН.

Напад на Гандзюк: суд взяв під варту п'ятого підозрюваного

"Судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою п'ятому учаснику нападу на Катерину Гандзюк. Під час скоєння злочину він також отримав значний опік частин свого тіла", - написав Аброськін.

За його словами, підозрюваний - 23-річний житель Житомирської області. Чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі з першого дня від їх початку.

"Дуже прикро, що цього хлопця, як і трьох інших патріотично налаштованих, використала для скоєння жахливого злочину та людина, яка під час військових дій була для них командиром, якій вони повністю довіряли свої життя", - зазначив перший заступник очільника Нацполіції.

Аброськін також повідомив, що злочинним угрупованням керував 41-річний мешканець Херсонської області, колишній учасник АТО, який "останній час займався громадською діяльністю та є засновником місцевої організації учасників АТО".

"Він використав свій авторитет та задіяв для скоєння злочину своїх молодших бойових побратимів, мешканців Житомирської та Хмельницької областей. Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи продовжуються, роль кожного учасника цієї групи буде встановлена в ході проведення повного розслідування, а крапку поставить суд", - зазначив Аброськін.

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Як уточнили УНН у прес-службі прокуратури Херсонської області Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, ще одному - цілодобовий домашній арешт.

Ще одного підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.

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