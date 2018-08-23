Напад на Гандзюк: суд взяв під варту п'ятого підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п'ятому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк у вигляді тримання під вартою. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebоok, передає УНН.
"Судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою п'ятому учаснику нападу на Катерину Гандзюк. Під час скоєння злочину він також отримав значний опік частин свого тіла", - написав Аброськін.
За його словами, підозрюваний - 23-річний житель Житомирської області. Чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі з першого дня від їх початку.
"Дуже прикро, що цього хлопця, як і трьох інших патріотично налаштованих, використала для скоєння жахливого злочину та людина, яка під час військових дій була для них командиром, якій вони повністю довіряли свої життя", - зазначив перший заступник очільника Нацполіції.
Аброськін також повідомив, що злочинним угрупованням керував 41-річний мешканець Херсонської області, колишній учасник АТО, який "останній час займався громадською діяльністю та є засновником місцевої організації учасників АТО".
"Він використав свій авторитет та задіяв для скоєння злочину своїх молодших бойових побратимів, мешканців Житомирської та Хмельницької областей. Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи продовжуються, роль кожного учасника цієї групи буде встановлена в ході проведення повного розслідування, а крапку поставить суд", - зазначив Аброськін.
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Як уточнили УНН у прес-службі прокуратури Херсонської області Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Нагадаємо, трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, ще одному - цілодобовий домашній арешт.
Ще одного підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.