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Суд заарештував ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Суд у Херсоні обрав запобіжний захід двом підозрюваним у нападі на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Херсонській області.

Суд заарештував ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк

"Суд заарештував двох підозрюваних на 60 діб без права внесення застави", - проінформували в поліції.

Зазначено, що судове засідання перенесли на завтра, 21 серпня.

Нагадаємо, 17 серпня правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у причетності до нападу на Гандзюк. А 20 серпня - ще трьох підозрюваних. Згодом другого підозрюваного взяли під варту. Першого підозрюваного заарештували ще 6 серпня. 

Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру. 

Крім того, експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі Гандзюк, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях. 

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