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Суд арестовал еще двух подозреваемых в нападении на Гандзюк

Киев • УНН

 • 10259 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Суд в Херсоне избрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.

Суд арестовал еще двух подозреваемых в нападении на Гандзюк

"Суд арестовал двух подозреваемых на 60 суток без права внесения залога", - проинформировали в полиции.

Отмечено, что судебное заседание перенесли на завтра, 21 августа.

Напомним, 17 августа правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в причастности к нападению на Гандзюк. А 20 августа - еще трех подозреваемых. Впоследствии второго подозреваемого взяли под стражу. Первого подозреваемого арестовали еще 6 августа.

Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях.

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