Суд арестовал еще двух подозреваемых в нападении на Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Суд в Херсоне избрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.
"Суд арестовал двух подозреваемых на 60 суток без права внесения залога", - проинформировали в полиции.
Отмечено, что судебное заседание перенесли на завтра, 21 августа.
Напомним, 17 августа правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в причастности к нападению на Гандзюк. А 20 августа - еще трех подозреваемых. Впоследствии второго подозреваемого взяли под стражу. Первого подозреваемого арестовали еще 6 августа.
Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.
Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях.