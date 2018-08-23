Нападение на Гандзюк: суд взял под стражу пятого подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пятому подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк в виде содержания под стражей. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebоok, передает УНН.
"Судом избрана мера пресечения содержание под стражей пятому участнику нападения на Екатерину Гандзюк. Во время совершения преступления он также получил значительный ожог частей своего тела", - написал Аброськин.
По его словам, подозреваемый - 23-летний житель Житомирской области. Мужчина участвовал в боевых действиях на Донбассе с первого дня с их начала.
"Очень жаль, что этого парня, как и три других патриотически настроенных, использовал для совершения ужасного преступления тот человек, который во время военных действий была для них командиром, которому они полностью доверяли свои жизни", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.
Аброськин также сообщил, что преступным группировкам управлял 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который "последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО".
"Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, роль каждого участника этой группы будет установлена в ходе проведения полного расследования, а точку поставит суд", - отметил Аброськин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Гандзюк: четверо подозреваемых признали свою вину
Как уточнили УНН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, трем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде ареста, еще одному - круглосуточный домашний арест.
Еще одного подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.