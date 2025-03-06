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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33081 перегляди

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Над цим ми зараз працюємо: Зеленський про формат збройних сил Європи

Київ • УНН

 • 19821 перегляди

Президент України заявив, що формат збройних сил Європи базуватиметься на національних арміях та досвіді партнерських контингентів в Україні. Зеленський також підтримав план ReArm Europe на €800 млрд та закликав виділити частину коштів на виробництво озброєнь в Україні.

Над цим ми зараз працюємо: Зеленський про формат збройних сил Європи

Формат збройних сил Європи спиратиметься на силу національних армій і досвід розгортання партнерських контингентів в Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський виступаючи на засіданні Євроради, та додав, що над цим зараз працюють, передає УНН.

Я вітаю зусилля моїх європейських колег – і це стосується не лише ЄС, а і Європи в широкому сенсі – щодо збільшення національних оборонних витрат і модернізації національних армій. Це потрібно всім у Європі. Коли ми узгодимо формат збройних сил Європи, цей формат спиратиметься на силу національних армій і досвід розгортання партнерських контингентів в Україні. І саме над цим ми зараз працюємо 

- заявив Зеленський.

Зеленський також заявив, що він вітає зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи, і план переозброєння Європи – це правильна ініціатива.

ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони: спрямований у тому числі на Україну04.03.25, 10:59 • 112130 переглядiв

Оборонні кошти у межах цього європейського плану мають зміцнити всі частини Європи, і я закликаю виділити значну частину на виробництво озброєнь в Україні – наші промислові потужності найшвидші та найактуальніші з огляду на сучасні безпекові загрози 

- зазначив Зеленський.

Прем'єр України про військовий контингент: не отримували жодної офіційної пропозиції04.03.25, 15:42 • 18154 перегляди

Доповнення

15 лютого Зеленський закликав до створення збройних сил Європи.

2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.

26 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди.

Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Європейський Союз
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