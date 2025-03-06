Над цим ми зараз працюємо: Зеленський про формат збройних сил Європи

Формат збройних сил Європи спиратиметься на силу національних армій і досвід розгортання партнерських контингентів в Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський виступаючи на засіданні Євроради, та додав, що над цим зараз працюють, передає УНН.

Я вітаю зусилля моїх європейських колег – і це стосується не лише ЄС, а і Європи в широкому сенсі – щодо збільшення національних оборонних витрат і модернізації національних армій. Це потрібно всім у Європі. Коли ми узгодимо формат збройних сил Європи, цей формат спиратиметься на силу національних армій і досвід розгортання партнерських контингентів в Україні. І саме над цим ми зараз працюємо - заявив Зеленський.

Зеленський також заявив, що він вітає зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи, і план переозброєння Європи – це правильна ініціатива.

ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони: спрямований у тому числі на Україну

Оборонні кошти у межах цього європейського плану мають зміцнити всі частини Європи, і я закликаю виділити значну частину на виробництво озброєнь в Україні – наші промислові потужності найшвидші та найактуальніші з огляду на сучасні безпекові загрози - зазначив Зеленський.

Прем'єр України про військовий контингент: не отримували жодної офіційної пропозиції

Доповнення

15 лютого Зеленський закликав до створення збройних сил Європи.

2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.

26 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди.

Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні.