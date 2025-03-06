Мы сейчас над этим работаем: Зеленский о формате вооруженных сил Европы

Формат вооруженных сил Европы будет основываться на силе национальных армий и опыте развертывания партнерских контингентов в Украине. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Еврорады, и добавил, что над этим сейчас работают, передает УНН.

Я приветствую усилия моих европейских коллег – и это касается не только ЕС, а и Европы в широком смысле – по увеличению национальных оборонных расходов и модернизации национальных армий. Это нужно всем в Европе. Когда мы согласуем формат вооруженных сил Европы, этот формат будет основываться на силе национальных армий и опыте развертывания партнерских контингентов в Украине. И именно над этим мы сейчас работаем