Мы сейчас над этим работаем: Зеленский о формате вооруженных сил Европы
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что формат вооруженных сил Европы будет основываться на национальных армиях и опыте партнерских контингентов в Украине. Зеленский также поддержал план ReArm Europe на €800 млрд и призвал выделить часть средств на производство вооружений в Украине.
Формат вооруженных сил Европы будет основываться на силе национальных армий и опыте развертывания партнерских контингентов в Украине. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Еврорады, и добавил, что над этим сейчас работают, передает УНН.
Я приветствую усилия моих европейских коллег – и это касается не только ЕС, а и Европы в широком смысле – по увеличению национальных оборонных расходов и модернизации национальных армий. Это нужно всем в Европе. Когда мы согласуем формат вооруженных сил Европы, этот формат будет основываться на силе национальных армий и опыте развертывания партнерских контингентов в Украине. И именно над этим мы сейчас работаем
Зеленский также заявил, что он приветствует усилия Европейской комиссии по переоснащению Европы, и план переоснащения Европы – это правильная инициатива.
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Оборонные средства в рамках этого европейского плана должны укрепить все части Европы, и я призываю выделить значительную часть на производство вооружений в Украине – наши промышленные мощности самые быстрые и самые актуальные с учетом современных угроз безопасности
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Дополнение
15 февраля Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы.
2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.
26 февраля сообщалось, что министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для гарантирования перемирия в войне рф против Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейский контингент в Украине не будет отправлен на оккупированные территории или на линию фронта, его назначение – обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения.
Канада готова присоединиться к иностранному миротворческому контингенту в случае его развертывания в Украине.