На Закарпатті у вантажівці з шинами прикордонники виявили нелегала із Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прикордонники Мукачівського загону виявили 16-річного громадянина Афганістану, який намагався незаконно потрапити на територію України. Про це повідомляє пресслужба Мукачівського прикордонного загону, інформує УНН.
"Близько 22:00 у пункт пропуску "Дякове", що на кордоні з Румунією, під керування 29-річного громадянина України заїхав вантажний автомобіль марки "Рено". Вказаним транспортним засобом українець перевозив з Сербії до України вантаж автомобільних гумових шин. Під час проведення візуального огляду причепу прикордонники помітили пошкодження пломбувального дроту, що й стало підставою для проведення поглибленого огляду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оглядаючи вантаж, спільна оглядова група побачила чоловіка, який намагався сховатися між автомобільними шинами.
"Прикордонники затримали спритника, під час первинного опитування той зміг пояснити, що йому 16 років, і він є громадянином Афганістану. Хлопець також повідомив, що хотів потрапити до Італії", - повідомили прикордонники.
Після проведення фільтраційних заходів, нелегального мандрівника відповідно до угоди про реадмісію, передадуть румунським правоохоронцям.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Закарпатті затримали шістьох нелегалів зі Шрі-Ланки.