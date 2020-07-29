На Вінниччині малюк загинув від ураження струмом

Так, подія сталася у селі Строїнці Тиврівського району. Хлопчик схопився за неізольовану частину електричного кабелю біля входу до будинку. Мати, яка перебувала на веранді, біля будинку, почула шум та вибігла до виходу з будинку. Побачивши сина, вона намагалася відтягти дитину, але також відчула удар струму.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смерті дитини.

Як повідомляв УНН, на Харківщині 61-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння заліз на стовбур лінії електропередач, де його вдарило струмом.