В Винницкой области малыш погиб от удара током
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Винницкой области мальчик 2018 года рождения скончался от поражения током. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Так, происшествие случилось в селе Строинцы Тывровского района. Мальчик схватился за неизолированную часть электрического кабеля возле входа в дом. Мать, которая находилась на веранде, возле дома, услышала шум и выбежала к выходу из дома. Увидев сына, она пыталась оттянуть ребенка, но также почувствовала удар тока.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти ребенка.
Как сообщал УНН, в Харьковской области 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез на ствол линии электропередач, где его ударило током.