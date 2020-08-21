На кордоні із Білоруссю посилили охорону: у ДПСУ розповіли про ситуацію з пасажиропотоком

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною. Наші підрозділи забезпечують охорону кордону на цій ділянці. Звісно, ми перейшли на посилений режим несення служби, щоб попередити (або не допустити) будь-яких нестандартних ситуацій на кордоні", - сказав Демченко.

За його словами, щодо пасажиропотоку на кордоні з Білоруссю: загалом функціонує сім пунктів пропуску, через які люди можуть перетнути кордон, ще 14 пунктів пропуску залишаються закритими з моменту введення в Україні карантину.

"Якщо говорити про загальний пасажиропотік на державному кордоні, який наразі становить на рівні 80 тис. осіб на добу, як на в’їзд так і на виїзд з України, то з цієї загальної кількості 4-5 тис. осіб припадає саме на ділянку кордону із Білоруссю", - додав Демченко.

Також він зауважив, що наразі складно говорити, наскільки збільшується загальний пасажиропотік, оскільки до карантину він був значно вищим.

"Якщо порівняти загальний пасажиропотік на кордоні до карантину і який зараз, то це зменшення фактично у 2,5 рази. Останніми тижнями ми поступово фіксуємо, що загальний пасажиропотік збільшується повністю, не тільки кордон з Білоруссю. Він поступово збільшується і на кордоні з Білоруссю, але різкого збільшення чи зменшення на цій ділянці ми не фіксуємо", - підсумував Демченко.

Як повідомляв УНН раніше, поблизу українсько-білоруського кордону не спостерігається руху військової техніки, жодних нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій на ділянці кордону зафіксовано не було.