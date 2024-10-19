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На фронті за минулу добу зафіксували 202 боєзіткнення - Генштаб

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті зафіксовано 202 бойові зіткнення. Противник завдав 2 ракетних і 64 авіаудари, здійснив понад 3500 обстрілів, використав 1400 дронів-камікадзе.

На фронті за минулу добу зафіксували 202 боєзіткнення - Генштаб

Протягом минулої доби, 18 жовтня, на кому фронті зафіксували 202 бойові зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08.00 19.10.2024, передає УНН.

Деталі

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети, а також завдав 64 авіаційних ударів, зокрема скинув 91 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад три з половиною тисячі обстрілів, з них 78 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1400 дронів-камікадзе. 

Три удари по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три гармати на вогневих позиціях та ще один важливий об'єкт окупантів,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська. 

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 23. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової. 

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського.

Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Никифорівки. 

За підтримки бомбардувальної авіації ворог сім разів атакував у районах Торецька та Деліївки на Торецькому напрямку. 

Тридцять п'ять атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки.

Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка окупанти 55 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. 

Десять атак противника зупинили наші оборонці в районі Новоукраїнки та Богоявленки Времівського напрямку. 

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.  

Шість марних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку. 

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Зазначається також, що на кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. 

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 36 авіаударів, застосувавши 54 керовані авіабомби; до того ж росіяни здійснили понад 200 обстрілів,

- додали у Генштабі.

Ще плюс 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин: Генштаб оновив дані про втрати ворога19.10.24, 08:03 • 35374 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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