На фронте за минувшие сутки зафиксировали 202 боестолкновения - Генштаб
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Противник нанес 2 ракетных и 64 авиаудара, совершил более 3500 обстрелов, использовал 1400 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки, 18 октября, на ком фронте зафиксировали 202 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 19.10.2024, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также нанес 64 авиационных удара, в частности сбросил 91 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более трех с половиной тысяч обстрелов, из них 78 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.
Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, причем поражены три пушки на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов,
На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.
Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Никифоровки.
При поддержке бомбардировочной авиации враг семь раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении.
Тридцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Романовки, Селидово, Луча и Михайловки.
Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Десять атак противника остановили наши защитники в районе Новоукраинки и Богоявленки Времовского направления.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.
Шесть тщетных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Отмечается также, что на границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 36 авиаударов, применив 54 управляемые авиабомбы; к тому же россияне совершили более 200 обстрелов,
Еще плюс 1380 оккупантов, 8 танков и 19 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага19 октября 2024, 05:03 • 6233 просмотра