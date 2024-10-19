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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте за минувшие сутки зафиксировали 202 боестолкновения - Генштаб

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 202 боестолкновения - Генштаб

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 05:42  •  2574 просмотра

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За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Противник нанес 2 ракетных и 64 авиаудара, совершил более 3500 обстрелов, использовал 1400 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки, 18 октября, на ком фронте зафиксировали 202 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 19.10.2024, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также нанес 64 авиационных удара, в частности сбросил 91 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более трех с половиной тысяч обстрелов, из них 78 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе. 

Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, причем поражены три пушки на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Волчанска. 

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. 

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечино и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Никифоровки. 

При поддержке бомбардировочной авиации враг семь раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении. 

Тридцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Романовки, Селидово, Луча и Михайловки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. 

Десять атак противника остановили наши защитники в районе Новоукраинки и Богоявленки Времовского направления. 

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.  

Шесть тщетных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении. 

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. 

Отмечается также, что на границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы. 

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 36 авиаударов, применив 54 управляемые авиабомбы; к тому же россияне совершили более 200 обстрелов,

- добавили в Генштабе.

Еще плюс 1380 оккупантов, 8 танков и 19 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага19 октября 2024, 05:03 • 6233 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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