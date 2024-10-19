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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1380 оккупантов, 8 танков и 19 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1380 оккупантов, 8 танков и 19 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 05:03  •  462 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1380 военных, 8 танков и десятки единиц техники. Общие потери врага с начала войны составили около 677 180 человек и 9035 танков.

За минувшие сутки 18 октября российская оккупационная армия потеряла 1380 военных, 8 танков и десятки единиц своей техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 677 180 (+1380) человек;
  • танков - 9035 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 072 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 19 548 (+15) ед;
  • РСЗО - 1232 (+0) ед;
  • средства ППО - 978 (+0) ед;
  • самолетов - 369 (+0) ед;
  • вертолетов - 329 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 230 (+78);
  • крылатые ракеты - 2623 (+3);
  • корабли /катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 946 (+38) ед;
  • специальная техника - 3473 (+25) ед;

В Черном море дежурит один вражеский корабль-ракетоноситель19 октября 2024, 04:08 • 5585 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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