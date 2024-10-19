Еще плюс 1380 оккупантов, 8 танков и 19 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1380 военных, 8 танков и десятки единиц техники. Общие потери врага с начала войны составили около 677 180 человек и 9035 танков.
За минувшие сутки 18 октября российская оккупационная армия потеряла 1380 военных, 8 танков и десятки единиц своей техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 677 180 (+1380) человек;
- танков - 9035 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 18 072 (+19) ед;
- артиллерийских систем - 19 548 (+15) ед;
- РСЗО - 1232 (+0) ед;
- средства ППО - 978 (+0) ед;
- самолетов - 369 (+0) ед;
- вертолетов - 329 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 230 (+78);
- крылатые ракеты - 2623 (+3);
- корабли /катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 946 (+38) ед;
- специальная техника - 3473 (+25) ед;
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