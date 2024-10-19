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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3748 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ще плюс 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 35374 перегляди

За минулу добу російська армія втратила 1380 військових, 8 танків та десятки одиниць техніки. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули близько 677 180 осіб та 9035 танків.

Ще плюс 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За минулу добу 18 жовтня російська окупаційна армія втратила 1380 військових, 8 танків та десятки одиниць своєї техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 677 180 (+1380) осіб;
  • танків – 9035 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 18 072 (+19) од.;
  • артилерійських систем – 19 548 (+15) од.;
  • РСЗВ – 1232 (+0) од.;
  • засоби ППО – 978 (+0) од.;
  • літаків – 369 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 230 (+78);
  • крилаті ракети – 2623 (+3);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 946 (+38) од.;
  • спеціальна техніка – 3473 (+25) од.;

У Чорному морі чергує один ворожий корабель-ракетоносій19.10.24, 07:08 • 33887 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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