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На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - Генштаб

На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - Генштаб

Київ • УНН

 • 21944 перегляди

Генштаб повідомляє про 136 бойових зіткнень за добу. Ситуація залишається напруженою на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні наступальні зусилля.

На даний час відбулося 136 бойових зіткнень, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22.00 28.09.2024, передає УНН.

Деталі

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

На даний час відбулося 136 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів сімома ракетами, 50 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 700 дронів-камікадзе та здійснили більше 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку російські терористи один раз безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Тихого. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 45 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири автомобіля та одиницю спеціальної техніки. Також наші захисники пошкодили танк, дві артилерійські системи та три автомобіля окупантів.

14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Лозове та Табаївка підрозділи Сил оборони відбили 11 атак. Триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 22 рази атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Два боєзіткнення поблизу Невського досі тривають.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки. Два боєзіткнення поблизу Часового Яру продовжуються. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти сім разів атакували наші позиції, п’ять боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька та Неліпівки.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 34 рази атакував наші позиції. В районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки відбулося понад половина від усіх боєзіткнень. П’ять боєзіткнень тривають досі.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили вісім спроб просунутися вперед. Дві атаки продовжуються. В основному бої тривають біля Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника.

Складна ситуація на Времівському напрямку, де сьогодні агресор 15 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Вугледара, Водяного та Катеринівки. На даний час триває вісім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку, неподалік Роботиного, відбито один штурм російських загарбників.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безуспішні спроби штурму позицій українських підрозділів.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Військові постачання Україні на 2025 рік перебувають під загрозою - Bloomberg27.09.24, 14:01 • 16783 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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