На фронте произошло 136 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной - Генштаб

В настоящее время произошло 136 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 28.09.2024, передает УНН.

Детали

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.



В настоящее время произошло 136 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара семью ракетами, 50 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 700 дронов-камикадзе и совершили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, - говорится в сообщении.



На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 45 человек убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, четыре автомобиля и единицу специальной техники. Также наши защитники повредили танк, две артиллерийские системы и три автомобиля оккупантов.

14 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Лозовое и Табаевка подразделения Сил обороны отбили 11 атак. Продолжается три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Вишневого.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 22 раза атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. Два боестолкновения вблизи Невского до сих пор продолжаются.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отбили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Калиновки и Курдюмовки. Два боестолкновения вблизи Часового Яра продолжаются. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты семь раз атаковали наши позиции, пять боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецка и Нелиповки.

Основные усилия враг продолжает прикладывать на Покровском направлении. Здесь, в течение этих суток, агрессор 34 раза атаковал наши позиции. В районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки произошло более половины от всех боестолкновений. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении захватчики на это время суток предприняли восемь попыток продвинуться вперед. Две атаки продолжаются. В основном бои продолжаются возле Цукурино, Георгиевки, Катериновки и Горняка.

Сложная ситуация на Времовском направлении, где сегодня агрессор 15 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Угледара, Водяного и Катериновки. В настоящее время продолжается восемь боестолкновений.

На Ореховском направлении, неподалеку Роботино, отбит один штурм российских захватчиков.

На Приднепровском направлении враг совершил три безуспешные попытки штурма позиций украинских подразделений.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

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