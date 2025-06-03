На фронті найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках - Генштаб

Майже половину боїв на фронті сьогодні продовжують фіксувати лише на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському, також ворог активніший на Курському напрямку, де з початку поточної доби було 11 ворожих атак, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 3 червня, пише УНН.

Від початку цієї доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян - повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, сьогодні постраждали населені пункти Чуйківка, Дмитрівка, Покровка, Тур’я, Попівка, Суми, Петрушівка, Середина Буда, Біла Береза та Порозок Сумської області. Ворог завдав авіаційного удару по Осоївці на Сумщині.

Ситуація за напрямками

Сьогодні противник тричі атакував позиції наших військ у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку тривають три ворожі штурми позицій наших захисників в районах Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степового.

Агресор вісім разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Нового Миру.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали дві атаки противника в бік Білої Гори. Один бій триває.

На Торецькому напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших військ в районах Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку відбулося 22 бойових зіткнення з противником в районах Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в напрямку Миролюбівки й Новомиколаївки. Дотепер триває два бойових зіткнення. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Коптєвому.

Окупанти 17 разів намагалися прорватися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля та в напрямку Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря на Новопавлівському напрямку. Авіаударів зазнали Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Новомихайлівка, Мирне, Комар і Федорівка.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю.

Українські захисники відбили дві атаки загарбників поблизу Степового та Щербаків на Оріхівському напрямку.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

"На Курському напрямку українські захисники відбили 11 атак. Крім цього, ворог завдав одинадцять авіаційних ударів, застосувавши тринадцять керованих бомб, і здійснив сто двадцять сім обстрілів", - сказано у зведенні.

Українські війська, як вказали у Генштабі, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

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