На фронте самая горячая обстановка на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
Почти половина боев ведется на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг активизировался на Курском направлении, где было 11 атак. Продолжаются тяжелые бои.
Почти половину боев на фронте сегодня продолжают фиксировать только на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, также враг активнее на Курском направлении, где с начала текущих суток было 11 вражеских атак, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 3 июня, пишет УНН.
С начала этих суток на фронте произошло 81 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян
От российских артиллерийских обстрелов, как указано, сегодня пострадали населенные пункты Чуйковка, Дмитровка, Покровка, Турья, Поповка, Сумы, Петрушевка, Середина Буда, Белая Береза и Порозок Сумской области. Враг нанес авиационный удар по Осоевке на Сумщине.
Ситуация по направлениям
Сегодня противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Волчанска и Волчанских Хуторов на Харьковском направлении.
На Купянском направлении продолжаются три вражеских штурма позиций наших защитников в районах Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степного.
Агрессор восемь раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Колодезей, Зеленой Долины, Торского и в направлении Нового Мира.
На Краматорском направлении наши защитники отбивали две атаки противника в сторону Белой Горы. Один бой продолжается.
На Торецком направлении враг восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.
На Покровском направлении произошло 22 боевых столкновения с противником в районах Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лысовки, Удачного, Новосергеевки и в направлении Миролюбовки и Новониколаевки. До сих пор продолжается два боевых столкновения. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Коптево.
Оккупанты 17 раз пытались прорваться в районах Константинополя, Новоселки, Равнополья, Вольного Поля и в направлении Зеленого Поля, Новополья, Шевченко, Комара и Богатыря на Новопавловском направлении. Авиаударам подверглись Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Новомихайловка, Мирное, Комар и Федоровка.
На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.
Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Степного и Щербаков на Ореховском направлении.
На Сиверском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.
"На Курском направлении украинские защитники отбили 11 атак. Кроме этого, враг нанес одиннадцать авиационных ударов, применив тринадцать управляемых бомб, и совершил сто двадцать семь обстрелов", - сказано в сводке.
Украинские войска, как указали в Генштабе, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
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