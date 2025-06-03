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На фронте самая горячая обстановка на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Почти половина боев ведется на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг активизировался на Курском направлении, где было 11 атак. Продолжаются тяжелые бои.

На фронте самая горячая обстановка на Покровском и Новопавловском направлениях - Генштаб

Почти половину боев на фронте сегодня продолжают фиксировать только на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, также враг активнее на Курском направлении, где с начала текущих суток было 11 вражеских атак, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 3 июня, пишет УНН.

С начала этих суток на фронте произошло 81 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, сегодня пострадали населенные пункты Чуйковка, Дмитровка, Покровка, Турья, Поповка, Сумы, Петрушевка, Середина Буда, Белая Береза и Порозок Сумской области. Враг нанес авиационный удар по Осоевке на Сумщине.

Ситуация по направлениям

Сегодня противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Волчанска и Волчанских Хуторов на Харьковском направлении.

На Купянском направлении продолжаются три вражеских штурма позиций наших защитников в районах Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степного.

Агрессор восемь раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Колодезей, Зеленой Долины, Торского и в направлении Нового Мира.

На Краматорском направлении наши защитники отбивали две атаки противника в сторону Белой Горы. Один бой продолжается.

На Торецком направлении враг восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении произошло 22 боевых столкновения с противником в районах Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лысовки, Удачного, Новосергеевки и в направлении Миролюбовки и Новониколаевки. До сих пор продолжается два боевых столкновения. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Коптево.

Оккупанты 17 раз пытались прорваться в районах Константинополя, Новоселки, Равнополья, Вольного Поля и в направлении Зеленого Поля, Новополья, Шевченко, Комара и Богатыря на Новопавловском направлении. Авиаударам подверглись Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Новомихайловка, Мирное, Комар и Федоровка.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.

Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Степного и Щербаков на Ореховском направлении.

На Сиверском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

"На Курском направлении украинские защитники отбили 11 атак. Кроме этого, враг нанес одиннадцать авиационных ударов, применив тринадцать управляемых бомб, и совершил сто двадцать семь обстрелов", - сказано в сводке.

Украинские войска, как указали в Генштабе, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: где фиксируют увеличенную российскую активность31.05.25, 20:45 • 4388 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Курск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Краматорск
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