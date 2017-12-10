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МЗС Лівану закликав покарати США санкціями за рішення по Єрусалиму

Київ • УНН

 • 14203 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Глава МЗС Лівану Джебран Басіль закликав арабські держави розглянути можливість ввести санкції проти США, щоб вони не переносили своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Необхідно вжити запобіжних заходів щодо такого рішення ... починаючи з дипломатичних заходів, потім політичних, після - економічні та фінансові санкції", - сказав Басіль на зустрічі міністрів закордонних справ Ліги арабських держав.

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Нагадаємо, Рада безпеки ООН провела в п'ятницю, 8 грудня, екстрене засідання, присвячене визнанню США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Всі 14 країн-членів дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці. Однак, з огляду на право вето США, Радбез не став приймати ні спільної заяви, ні резолюції.

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