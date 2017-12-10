МИД Ливана призвал наказать США санкциями за решение по Иерусалиму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава МИД Ливана Джебран Басиль призвал арабские государства рассмотреть возможность ввести санкции против США, чтобы они не переносили свое посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Необходимо принять меры относительно такого решения ... начиная с дипломатических мер, потом политических, после - экономические и финансовые санкции", - сказал Басиль на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств.
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Напомним, Совет безопасности ООН провела в пятницу, 8 декабря, экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Все 14 стран-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике. Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции.