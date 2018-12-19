МЗС Британії прокоментувало виведення військ США з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. МЗС Великої Британії вважає, що міжнародна коаліція в Сирії досягла великих успіхів, але боротьба зі терористичною організацією “Ісламська держава” (ІД) повинна тривати, передає УНН з посиланням на заяву британського МЗС.
При цьому наголошується, що коаліції ще багато чого належало б зробити у Сирії, тому не слід забувати про загрозу ІД.
“Навіть без території, вона (ІД - ред.) залишається загрозою”, — підкреслили у британському відомстві.
Зокрема, у Лондоні підтвердили свою відданість міжнародній коаліції та кампанії з відбирання територій у ІД та забезпечення надійної перемоги над нею, а також пообіцяли працювати з регіональними партнерами в Сирії й за її межами.
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Нагадаємо, Сполучені Штати готуються до виводу всіх військ з Сирії. Раніше, в результаті авіаудару по південному сході сирійської провінції Дейр-ез-Зор, загинули щонайменше 17 мирних жителів.