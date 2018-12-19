МИД Великобритании прокомментировал вывод войск США из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. МИД Великобритании считает, что международная коалиция в Сирии достигла больших успехов, но борьба с террористической организацией "Исламское государство" (ИД) должна продолжаться, передает УНН со ссылкой на заявление британского МИД.
При этом отмечается, что коалиции еще многое предстояло бы сделать в Сирии, поэтому не следует забывать об угрозе ИД.
“Даже без территории, она (ИД — ред.) остается угрозой”, — подчеркнули в британском ведомстве.
В частности, в Лондоне подтвердили свою приверженность международной коалиции и кампании по отъему территорий в ИД и обеспечения надежной победы над ней, а также пообещали работать с региональными партнерами в Сирии и за ее пределами.
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Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Ранее, в результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.