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Моссад мав базу дронів в Ірані: в Ізраїлі розкрили подробиці підготовки масштабних ударів по іранських об’єктах

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Ізраїль роками готувався до операції проти Ірану, створивши базу дронів, ввозячи зброю та розміщуючи командос. Агенти Моссаду завдали ударів по пускових установках ракет.

Моссад мав базу дронів в Ірані: в Ізраїлі розкрили подробиці підготовки масштабних ударів по іранських об’єктах

Ізраїль роками готувався до операції проти ядерних та ракетних програм Ірану. Зокрема, до будівництва бази безпілотників в Ірані та контрабанди систем високоточної зброї та командос до країни, повідомляє Times of Israel з посиланням на представника служби безпеки країни, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що результативність цих зусиль залежала від тісного спільного планування між Армією оборони Ізраїлю та розвідувальною службою Моссад.

За інформацією посадовця, агенти Моссаду створили базу безпілотників на іранській землі поблизу Тегерана. Безпілотники були активовані вночі. Ними було завдано удару по пускових установках ракет класу "земля-земля", спрямованих на Ізраїль.

Також до Ірану контрабандою було ввезено транспортні засоби, які перевозили бойові системи. Ці системи знищили протиповітряну оборону Ірану та дали ізраїльським літакам панування в повітрі та свободу дій над Іраном.

Третьою таємною операцією було розгортання бійцями-командос Моссаду високоточних ракет поблизу зенітних об'єктів у центральному Ірані.

Операції спиралися на новаторське мислення, сміливе планування та хірургічне застосування передових технологій, спецпідрозділів та агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю уникаючи уваги місцевої розвідки

- каже чиновник.

Доповнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа у четвер намагалася дистанціювати Сполучені Штати від ударів Ізраїлю по Ірану, які, ймовірно, ускладнять спроби Трампа укласти ядерну угоду з Тегераном.

За кілька годин до ударів Трамп закликав до дипломатичного вирішення напруженості, водночас заявивши, що удар по Ірану "цілком може статися".

Іранський державний телеканал IRIB повідомив про новий вибух на одному з ключових об'єктів ядерної програми Ірану у місті Натанз. Зазначається, що Ізраїль атакував ядерний об'єкт "Шахід Ахмаді Рошан".

Сьогодні вранці ядерний об'єкт "Шахід Ахмаді Рошан" у Натанзі став мішенню сіоністського режиму. ... Зараз у цій зоні видно багато диму та вогню

- йдеться у повідомленні.

Ізраїль заявив про атаку на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Нація левів". Десятки літаків Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по військових цілях.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
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