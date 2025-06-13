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Моссад имел базу дронов в Иране: в Израиле раскрыли подробности подготовки масштабных ударов по иранским объектам

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Израиль годами готовился к операции против Ирана, создав базу дронов, ввозя оружие и размещая коммандос. Агенты Моссада нанесли удары по пусковым установкам ракет.

Моссад имел базу дронов в Иране: в Израиле раскрыли подробности подготовки масштабных ударов по иранским объектам

Израиль годами готовился к операции против ядерных и ракетных программ Ирана. В частности, к строительству базы беспилотников в Иране и контрабанде систем высокоточного оружия и коммандос в страну, сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя службы безопасности страны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что результативность этих усилий зависела от тесного совместного планирования между Армией обороны Израиля и разведывательной службой Моссад.

По информации чиновника, агенты Моссада создали базу беспилотников на иранской земле вблизи Тегерана. Беспилотники были активированы ночью. Ими был нанесен удар по пусковым установкам ракет класса "земля-земля", направленным на Израиль.

Также в Иран контрабандой были ввезены транспортные средства, перевозившие боевые системы. Эти системы уничтожили противовоздушную оборону Ирана и дали израильским самолетам господство в воздухе и свободу действий над Ираном.

Третьей тайной операцией было развертывание бойцами-коммандос Моссада высокоточных ракет вблизи зенитных объектов в центральном Иране.

Операции опирались на новаторское мышление, смелое планирование и хирургическое применение передовых технологий, спецподразделений и агентов, которые действовали в самом сердце Ирана, полностью избегая внимания местной разведки

- говорит чиновник.

Дополнение

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг пыталась дистанцировать Соединенные Штаты от ударов Израиля по Ирану, которые, вероятно, усложнят попытки Трампа заключить ядерную сделку с Тегераном.

За несколько часов до ударов Трамп призвал к дипломатическому разрешению напряженности, одновременно заявив, что удар по Ирану "вполне может произойти".

Иранский государственный телеканал IRIB сообщил о новом взрыве на одном из ключевых объектов ядерной программы Ирана в городе Натанз. Отмечается, что Израиль атаковал ядерный объект "Шахид Ахмади Рошан".

Сегодня утром ядерный объект "Шахид Ахмади Рошан" в Натанзе стал мишенью сионистского режима. ... Сейчас в этой зоне видно много дыма и огня

- говорится в сообщении.

Израиль заявил об атаке на ядерные объекты Ирана в рамках операции "Нация львов". Десятки самолетов Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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