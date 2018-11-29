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Місія МВФ прийде в Україну для обговорення податку на виведений капітал

Місія МВФ прийде в Україну для обговорення податку на виведений капітал

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Технічна місія Міжнародного валютного фонду найближчим часом прибуде до України, зокрема для обговорення законопроекту щодо податку на виведений капітал. Про це повідомила у Facebook голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради Ніна Южаніна, передає УНН.

“Під час переговорів із директором-розпорядником фонду Крістін Лагард Президент домовився про прибуття до України найближчим часом технічної місії МВФ. В ході місії з’являться нові можливості опрацювання погодженої редакції законопроекту щодо податку на виведений капітал і, відповідно, можливості для його прийняття”, — розповіла Южаніна.

Вона додала, що впроваджувати податок з 1 січня 2019 року не можна було, оскільки його впровадженню має передувати підготовча робота з боку Національного банку, Державної фіскальної служби та інших органів виконавчої влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко розповів про позицію МВФ щодо податку на виведений капітал

Нагадаємо, Мінфін виступає за запровадження податку на виведений капітал з 2019 року та підготував низку змін до законопроекту, які допоможуть запобігти втратам бюджету та забезпечать дотримання України її міжнародних зобов’язань, зокрема в рамках угод про уникнення подвійного оподаткування.

Також нагадаємо, президентський законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал" зареєстрували у парламенті на початку липня.

Українські Національні Новини

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