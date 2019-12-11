Мінцифри хоче створити першу державну IT-компанію

“Нам потрібно нарощувати швидкість реалізації проектів, тому що послуг в нашій державі дуже багато. Дуже хочемо створити першу державну IT-компанію, умови в якій будуть на високому рівні, щоб залучати найкращих спеціалістів. Ми це окремо будемо фінансувати”, — сказав Федоров.

Нагадаємо, 6 грудня міністр цифрової трансформації Федоров повідомляв, що наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить бета-версію додатку “Дія” (“Держава в смартфоні”).