Мінцифри хоче створити першу державну IT-компанію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство цифрової трансформації хоче творити в Україні першу державну IT-компанію і залучити найкращих спеціалістів галузі. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
“Нам потрібно нарощувати швидкість реалізації проектів, тому що послуг в нашій державі дуже багато. Дуже хочемо створити першу державну IT-компанію, умови в якій будуть на високому рівні, щоб залучати найкращих спеціалістів. Ми це окремо будемо фінансувати”, — сказав Федоров.
Нагадаємо, 6 грудня міністр цифрової трансформації Федоров повідомляв, що наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить бета-версію додатку “Дія” (“Держава в смартфоні”).