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Мінцифри хоче створити першу державну IT-компанію

Мінцифри хоче створити першу державну IT-компанію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство цифрової трансформації хоче творити в Україні першу державну IT-компанію і залучити найкращих спеціалістів галузі. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.

“Нам потрібно нарощувати швидкість реалізації проектів, тому що послуг в нашій державі дуже багато. Дуже хочемо створити першу державну IT-компанію, умови в якій будуть на високому рівні, щоб залучати найкращих спеціалістів. Ми це окремо будемо фінансувати”, — сказав Федоров.

Нагадаємо, 6 грудня міністр цифрової трансформації Федоров повідомляв, що наступного тижня Міністерство цифрової трансформації запустить бета-версію додатку “Дія” (“Держава в смартфоні”).

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