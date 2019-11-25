Міненерго РФ: наступна зустріч щодо транзиту газу через Україну запланована на 29 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Чергова тристороння технічна зустріч з питання транзиту газу через Україну запланована на 29 листопада, її формат буде визначено в середу, 27 листопада. Про це повідомив російському агентству ТАСС в кулуарах “V Національного гірничопромислового форуму” заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, пише УНН.
“(Зустріч) потенційно запланована на п’ятницю. Але вона може бути в різному режимі: відеоконференція або очна. Це ми в середу вирішимо”, — сказав він.
Раніше 20 листопада представники України, Євросоюзу та Росії провели технічні консультації щодо газу, за підсумками яких було вирішено продовжити переговори і підвести підсумки на цьому тижні.
Яновський зазначив, що позитивно оцінює підсумки зустрічі 20 листопада. На даний момент йде відпрацювання корпоративних документів. “Я вважаю дуже навіть нормально (пройшла зустріч), позитивно я її оцінюю. Йде відпрацювання корпоративних документів”, — сказав він.
Як передавав УНН, Росія “зробила усі заходи” для вирішення газових питань з Україною. Про це повідомив журналістам віце-прем’єр РФ Дмитро Козак.