"Мамо, це я!": перші розмови і нові кадри звільнених з полону українських захисників
Київ • УНН
Президент Зеленський, голова ГУР Буданов та інші офіційні особи показали нові кадри звільнених з російського полону українських захисників. Міністр оборони Умєров зазначив, що це частина домовленостей, досягнутих у Стамбулі, і робота з повернення триває.
Президент Володимир Зеленський, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов та представники різних державних структур поділилися новими кадрами звільнених сьогодні з російського полону захисників під час чергового обміну, пише УНН.
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Президент поділився новими кадрами зі звільненими воїнами і підписом: "Вдома".
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Очільник ГУР Буданов повідомив, що "робота з повернення наших героїв триває" і показав відео з обміну.
У мережу також виклали відео з першими словами і телефонними розмовами українських оборонців.
"Обіймаю вас і крепко цілую!" Перші телефонні дзвінки, перші розмови - це промінці сонця для оборонців та їхніх рідних!
"Мамо, це я!" - каже визволений захисник на ще одному відео.
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"Ще один етап обміну. Ще одне повернення. Ще одне підтвердження: Україна своїх не залишає. (...) Це - частина домовленостей, досягнутих у Стамбулі. І це - частина системної роботи, яка триває щоденно. (...) Ми повертаємо тих, хто потребує лікування. І продовжимо повертати всіх інших. Без винятків. Це обов’язок держави", - вказав міністр оборони та очільник української делегації на переговорах у Стамбулі Рустем Умєров.
Кадрами зі визволеними захисниками поділилися і Міноборони та Сухопутні війська ЗСУ.
"Новини, на які чекає вся країна. Такі довгоочікувані обійми та дзвінки додому", - зазначив голова МВС Ігор Клименко, показавши ще фото звільнених захисників.
Також кадрами з сьогоднішнього обміну поділилися у Держприкордонслужбі та Нацгвардії.
На одному з відео визволений з російського полону воїн розповідає: "Ці шкарпетки з написом "ДПСУ" ще з "Азовсталі", вони все пережили".