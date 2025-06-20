"Мама, это я!": первые разговоры и новые кадры освобожденных из плена украинских защитников

Президент Владимир Зеленский, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов и представители различных государственных структур поделились новыми кадрами освобожденных сегодня из российского плена защитников во время очередного обмена, пишет УНН.

Детали

Президент поделился новыми кадрами с освобожденными воинами и подписью: "Дома".

Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене

Глава ГУР Буданов сообщил, что "работа по возвращению наших героев продолжается" и показал видео с обмена.

В сеть также выложили видео с первыми словами и телефонными разговорами украинских защитников.

"Обнимаю вас и крепко целую!" Первые телефонные звонки, первые разговоры - это лучики солнца для защитников и их родных! - подписал такое видео Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Мама, это я!" - говорит освобожденный защитник на еще одном видео.

Обмен пленными: все освобожденные сегодня защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы

"Еще один этап обмена. Еще одно возвращение. Еще одно подтверждение: Украина своих не оставляет. (...) Это - часть договоренностей, достигнутых в Стамбуле. И это - часть системной работы, которая продолжается ежедневно. (...) Мы возвращаем тех, кто нуждается в лечении. И продолжим возвращать всех остальных. Без исключений. Это обязанность государства", - указал министр обороны и глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров.

Кадрами с освобожденными защитниками поделились и Минобороны и Сухопутные войска ВСУ.

"Новости, которых ждет вся страна. Такие долгожданные объятия и звонки домой", - отметил глава МВД Игорь Клименко, показав еще фото освобожденных защитников.

Также кадрами с сегодняшнего обмена поделились в Госпогранслужбе и Нацгвардии.

На одном из видео освобожденный из российского плена воин рассказывает: "Эти носки с надписью "ГПСУ" еще с "Азовстали", они все пережили".