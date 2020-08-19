Лукашенко перепризначив прем'єр-міністра і затвердив склад уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка прем'єр-міністром Білорусі з подальшим погодженням його призначення з Палатою представників Національних зборів, а також затвердив склад уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на "БЕЛТА".
"Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка прем'єр-міністром Білорусі з подальшим погодженням його призначення з Палатою представників Національних зборів. Відповідний указ глава держави підписав 19 серпня", - йдеться в повідомленні.
Ще одним указом Лукашенко призначив членів уряду.
Відзначимо, що прем'єр-міністр і ключові міністри зберегли свої посади.
Нагадаємо, днями уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.
Як повідомляв УНН, інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців, дата поки не призначена.