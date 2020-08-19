Лукашенко переназначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания, а также утвердил состав правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа", - говорится в сообщении.
Еще одним указом Лукашенко назначил членов правительства.
Отметим, что премьер-министр и ключевые министры сохранили свои должности.
Напомним, на днях правительство Беларуси сложило полномочия перед новоизбранным президентом Александром Лукашенко.
Как сообщал УНН, инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в течение двух месяцев, дата пока не назначена.