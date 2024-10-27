Легендарний футболіст Шевченко завітав до Одеської дитячої лікарні
Київ • УНН
Андрій Шевченко разом з головою Одеської ОДА завітали до обласної дитячої клінічної лікарні. Легендарний футболіст подарував дітям м'ячі з автографом та інші подарунки.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер разом із легендарним українським футболістом Президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком відвідали Одеську обласну дитячу клінічну лікарню, передає УНН.
"Цей візит став справжнім святом для дітей, які перебувають на лікуванні. Обійшли реабілітаційне, реанімаційне та травматологічне відділення. Почесний гість подарував дітям м’ячі з власним автографом та інші корисні подарунки. Це стало приємним сюрпризом для маленьких футболістів і фанатів.
Важливо підтримувати дітей у їхній боротьбі за здоров’я і дарувати їм радість, адже саме такі моменти допомагають знайти сили для одужання", - написав Кіпер у Telegram.