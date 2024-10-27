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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 122832 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
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Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 137797 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 150210 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Легендарный футболист Шевченко посетил Одесскую детскую больницу

Легендарный футболист Шевченко посетил Одесскую детскую больницу

Киев  •  УНН

12:00 • 1966 просмотра

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Андрей Шевченко вместе с председателем Одесской ОГА посетили областную детскую клиническую больницу. Легендарный футболист подарил детям мячи с автографом и другие подарки.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер вместе с легендарным украинским футболистом Президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко посетили Одесскую областную детскую клиническую больницу, передает УНН

"Этот визит стал настоящим праздником для детей, находящихся на лечении. Обошли реабилитационное, реанимационное и травматологическое отделения. Почетный гость подарил детям мячи с собственным автографом и другие полезные подарки. Это стало приятным сюрпризом для маленьких футболистов и фанатов.

Важно поддерживать детей в их борьбе за здоровье и дарить им радость, ведь именно такие моменты помогают найти силы для выздоровления", - написал Кипер в Telegram. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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