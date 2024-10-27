Легендарный футболист Шевченко посетил Одесскую детскую больницу
Киев • УНН
Андрей Шевченко вместе с председателем Одесской ОГА посетили областную детскую клиническую больницу. Легендарный футболист подарил детям мячи с автографом и другие подарки.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер вместе с легендарным украинским футболистом Президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко посетили Одесскую областную детскую клиническую больницу, передает УНН.
"Этот визит стал настоящим праздником для детей, находящихся на лечении. Обошли реабилитационное, реанимационное и травматологическое отделения. Почетный гость подарил детям мячи с собственным автографом и другие полезные подарки. Это стало приятным сюрпризом для маленьких футболистов и фанатов.
Важно поддерживать детей в их борьбе за здоровье и дарить им радость, ведь именно такие моменты помогают найти силы для выздоровления", - написал Кипер в Telegram.