Легендарный футболист Шевченко посетил Одесскую детскую больницу

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер вместе с легендарным украинским футболистом Президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко посетили Одесскую областную детскую клиническую больницу, передает УНН.

"Этот визит стал настоящим праздником для детей, находящихся на лечении. Обошли реабилитационное, реанимационное и травматологическое отделения. Почетный гость подарил детям мячи с собственным автографом и другие полезные подарки. Это стало приятным сюрпризом для маленьких футболистов и фанатов.

Важно поддерживать детей в их борьбе за здоровье и дарить им радость, ведь именно такие моменты помогают найти силы для выздоровления", - написал Кипер в Telegram.

