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Київ після екстрених відключень світла повертається до графіків

Київ після екстрених відключень світла повертається до графіків

Київ • УНН

 • 66019 перегляди

Київ повертається до планових відключень електроенергії після аварійних відключень.

У Києві після введення екстрених відключення світла, запроваджують графіки, повідомив у вівторок СЕО енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко, пише УНН.

Коваленко у Facebook написав, що в столиці наразі повинні повертатись до графіків. 

Раніше УНН повідомляв, що на тлі перевищення лімітів на споживання електроенергії, у Києві введено екстрені відключення світла, графіки не діяли. 

Укренерго повідомляло про вимушене застосування аварійних відключень електроенергії у 8 регіонах через надмірне споживання, що перевищує ліміти. Йшлось про Донецьку, Житомирську, Миколаївську області,  міст Києві та Київську, Кіровоградську, Харківську, Хмельницьку області. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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