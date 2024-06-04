Київ після екстрених відключень світла повертається до графіків
Київ • УНН
Київ повертається до планових відключень електроенергії після аварійних відключень.
У Києві після введення екстрених відключення світла, запроваджують графіки, повідомив у вівторок СЕО енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко, пише УНН.
Коваленко у Facebook написав, що в столиці наразі повинні повертатись до графіків.
Раніше УНН повідомляв, що на тлі перевищення лімітів на споживання електроенергії, у Києві введено екстрені відключення світла, графіки не діяли.
Укренерго повідомляло про вимушене застосування аварійних відключень електроенергії у 8 регіонах через надмірне споживання, що перевищує ліміти. Йшлось про Донецьку, Житомирську, Миколаївську області, міст Києві та Київську, Кіровоградську, Харківську, Хмельницьку області.