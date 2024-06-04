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Київ вийшов за ліміти: у столиці екстрені відключення світла, графіки не діють - Yasno

Київ • УНН

 • 16518 перегляди

Оператор електромереж України "Укренерго" розпорядився про аварійне відключення електроенергії у Києві через надмірне споживання.

У Києві, на тлі перевищення лімітів на споживання електроенергії, введено екстрені відключення світла, графіки не діють, повідомив у вівторок СЕО енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко, пише УНН.

Деталі

"День. Київ вийшов за ліміти. Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", - написав Коваленко у Facebook.

Раніше

Ліміти споживання електроенергії, як вказували в Укренерго, діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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