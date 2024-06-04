Дефіцит електрики сьогодні дещо більший, ніж днем раніше - Укренерго
Київ • УНН
Дефіцит в енергосистемі України дещо більший, ніж днем раніше, через збільшення споживання кондиціонерів, скорочення вироблення сонячної енергії та імпорту електроенергії з Європи.
Дефіцит в енергосистемі в Україні сьогодні дещо більший, ніж напередодні, і очікується протягом доби, ліміти споживання електроенергії діють для всіх областей з 00:00 до 24:00, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини - зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи
Ліміти споживання електроенергії, як вказано, діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
Головна причина застосування заходів обмеження, як повідомляється, – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях.
Зазначається, що відучора в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи. "Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи - пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії", - зауважили при цьому у компанії.
Водночас зауважується, що "після російської атаки 1 червня всередині країни діють певні мережеві обмеження, які вливають на доступні обсяги імпорту". А ремонтні бригади Укренерго працюють над їх усуненням.
Негода знеструмила 68 населених пунктів у 2 областях. З інших причин знеструмлено 414 населених пунктів.
Імпорт електрики, як вказано, відбувається протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 953 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 494 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
Обмеження на електрику діють впродовж доби, через негоду є знеструмлення, на сході енергетики потрапили під обстріл - Міненерго04.06.24, 10:56 • 18153 перегляди