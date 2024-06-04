Дефицит электричества сегодня несколько больше, чем днем ранее - Укрэнерго

Дефицит в энергосистеме в Украине сегодня несколько больше, чем накануне, и ожидается в течение суток, лимиты потребления электроэнергии действуют для всех областей с 00:00 до 24:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Сегодня дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера. Причины - рост уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачность, которая препятствует работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из стран Европы - сообщили в Укрэнерго.

Лимиты потребления электроэнергии, как указано, действуют во всех регионах Украины в течение суток. При превышении лимитов потребления облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Главная причина применения мер ограничения, как сообщается, – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

Отмечается, что со вчерашнего дня в плановый ремонт выведена одна из высоковольтных воздушных линий, сочетающих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. "Это не повлияло на общий объем импорта электроэнергии из Европы - пропускная способность ремонтируемой линии распределена между другими межгосударственными линиями передачи электроэнергии", - отметили при этом в компании.

В то же время указано, что "после российской атаки 1 июня внутри страны действуют определенные сетевые ограничения, которые вливают на доступные объемы импорта". А ремонтные бригады Укрэнерго работают над их устранением.

Непогода обесточила 68 населенных пунктов в 2 областях. По другим причинам обесточены 414 населенных пунктов.

Импорт электричества, как указано, происходит в течение суток из Румынии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 23 953 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 494 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

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