Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

В Украине сегодня ограничения электроснабжения применяются в течение суток, импорт электричества ожидается значительный, но меньше, чем накануне. Из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов. В Донецкой области бригада энергетиков попала под обстрел. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.

Сегодня ограничения бытовых и промышленных потребителей применяются в течение суток на всей территории Украины.

Отключение света

В западном регионе отключалась высоковольтная воздушная линия. Во время осмотра в прогоне опор обнаружено свежесрубленное дерево. Дерево убрали, линию включили в работу.

В Одесской области по технологическим причинам отключалась высоковольтная подстанция, В результате чего обесточивалась местная промышленность и электротранспорт. Причина отключения выясняется.

В Николаевской области краткосрочно отключалась воздушная линия облэнерго, при этом обесточивались бытовые потребители. Все заживлены.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области бригада облэнерго во время ремонта воздушной линии попала под обстрел. К счастью, никто не пострадал. Энергетики завершили работы и уехали из опасного места.

Во Львовской области на одной из шахт из-за перепада напряжения останавливалось вентиляционное оборудование. В шахте находились 43 работника, которым были оповещены о ситуации. В течение 1,5 часа вентиляционное оборудование было запущено в работу.

Непогода

Из-за непогоды на утро обесточены 48 населенных пунктов во Львовской области, и 20-в Сумской.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,21 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 23 952 МВт-ч. Экспорта не предвидится.