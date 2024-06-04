Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за непогоды были обесточены 68 населенных пунктов, бригада энергетиков попала под обстрел в Донецкой области, а в течение дня в Украине действуют ограничения на подачу электроэнергии, при этом ожидается значительный, но меньше, чем накануне, импорт электроэнергии.
В Украине сегодня ограничения электроснабжения применяются в течение суток, импорт электричества ожидается значительный, но меньше, чем накануне. Из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов. В Донецкой области бригада энергетиков попала под обстрел. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.
Сегодня ограничения бытовых и промышленных потребителей применяются в течение суток на всей территории Украины.
Отключение света
В западном регионе отключалась высоковольтная воздушная линия. Во время осмотра в прогоне опор обнаружено свежесрубленное дерево. Дерево убрали, линию включили в работу.
В Одесской области по технологическим причинам отключалась высоковольтная подстанция, В результате чего обесточивалась местная промышленность и электротранспорт. Причина отключения выясняется.
В Николаевской области краткосрочно отключалась воздушная линия облэнерго, при этом обесточивались бытовые потребители. Все заживлены.
Чрезвычайные ситуации
В Донецкой области бригада облэнерго во время ремонта воздушной линии попала под обстрел. К счастью, никто не пострадал. Энергетики завершили работы и уехали из опасного места.
Во Львовской области на одной из шахт из-за перепада напряжения останавливалось вентиляционное оборудование. В шахте находились 43 работника, которым были оповещены о ситуации. В течение 1,5 часа вентиляционное оборудование было запущено в работу.
Непогода
Из-за непогоды на утро обесточены 48 населенных пунктов во Львовской области, и 20-в Сумской.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,21 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 23 952 МВт-ч. Экспорта не предвидится.
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