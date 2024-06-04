Обмеження на електрику діють впродовж доби, через негоду є знеструмлення, на сході енергетики потрапили під обстріл - Міненерго
Київ • УНН
Через негоду були знеструмлені 68 населених пунктів, бригада енергетиків потрапила під обстріл в Донецькій області, а протягом дня в Україні діють обмеження на подачу електроенергії, при цьому очікується значне, але менше, ніж напередодні, імпортування електроенергії.
В Україні сьогодні обмеження електропостачання застосовуються впродовж доби, імпорт електрики очікується значний, але менше, ніж напередодні. Через негоду знеструмлено 68 населених пунктів. На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл. Про це повідомили у вівторок у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.
Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України.
Відключення світла
У західному регіоні відключалась високовольтна повітряна лінія. Під час огляду в прогоні опор виявлено свіжозрубане дерево. Дерево прибрали, лінію включили в роботу.
В Одеській області з технологічних причин відключалась високовольтна підстанція, внаслідок чого знеструмлювалась місцева промисловість та електротранспорт. Причина відключення з'ясовується.
У Миколаївській області короткостроково відключалась повітряна лінія обленерго, при цьому знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено.
Надзвичайні ситуації
У Донецькій області бригада обленерго під час ремонту повітряної лінії потрапила під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав. Енергетики завершили роботи та поїхали з небезпечного місця.
У Львівській області на одній із шахт через перепад напруги зупинялось вентиляційне обладнання. У шахті перебували 43 працівники, яким були сповіщено про ситуацію. Впродовж 1,5 години вентиляційне обладнання було запущено в роботу.
Негода
Через негоду на ранок знеструмлено 48 населених пунктів у Львівській області, та 20 – у Сумській.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,21 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 23 952 МВт-год. Експорту не передбачається.