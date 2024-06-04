Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  76850 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  89501 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  88423 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  64434 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  108244 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  61052 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  59159 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115294 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117771 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
3 июня 2024, 10:13  •  171821 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno

Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno

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Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок

Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок

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Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

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На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

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Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

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На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

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Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

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Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам

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Английскому языку предоставили официальный статус языка международного общения в Украине: Рада приняла законопроект

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  171821 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  158800 просмотра

Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno

Оператор электросетей Украины "Укрэнерго" распорядился об аварийном отключении электроэнергии в Киеве из-за чрезмерного потребления.

Экономика •   •  4917 просмотра
Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno

Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок

Конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" собрал почти 1 тыс. заявок.

Общество •   •  5243 просмотра
Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок

Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

Bank of America считает, что рост рынка полупроводников продолжится до середины 2026 года. Также Аналитики прогнозируют, что запасы чипов до тех пор не достигнут своего пика, - это обусловлено развитием искусственного интеллекта.

Технологии •   •  4601 просмотра
Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

Более 11 тыс. человек были эвакуированы из прифронтовых городов Харьковской области и временно размещены в общежитиях, еще 10 тыс. мест зарезервированы, чтобы можно было разместить эвакуированных.

Общество •   •  5594 просмотра
На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

Четыре человека получили ранения в результате российского обстрела села Белозерка в Херсонской области.

Война •   •  6494 просмотра
Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

По данным британской разведки, российские войска добились незначительного прогресса на Авдеевско-Покровском направлении в Донецкой области, несмотря на интенсивные обстрелы и большие потери.

Война •   •  5606 просмотра
На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру

Враг продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, за сутки выпустив по району 30 управляемых авиабомб.

Война •   •  6124 просмотра
Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру

Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

Суд обязал владельца объекта культурного наследия "Особняк Баккалинского" заключить охранный договор на его охрану, как того требует прокуратура, чтобы обеспечить надлежащее сохранение исторического здания.

Киев •   •  8750 просмотра
Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам

Верховная Рада изменила состав временной специальной комиссии по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов.

политика •   •  10825 просмотра
Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам

Английскому языку предоставили официальный статус языка международного общения в Украине: Рада приняла законопроект

Новый законопроект официально закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине и определяет должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Кроме того, документ нормирует особенности применения английского языка в работе госорганов.

Общество •   •  10414 просмотра
Английскому языку предоставили официальный статус языка международного общения в Украине: Рада приняла законопроект