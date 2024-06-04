Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno

В Киеве, на фоне превышения лимитов на потребление электроэнергии, введены экстренные отключения света, графики не действуют, сообщил во вторник СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, пишет УНН.

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"День. Киев вышел за лимиты. Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", - написал Коваленко в Facebook.

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Лимиты потребления электроэнергии , как указывали в Укрэнерго, действуют во всех регионах Украины в течение суток. При превышении лимитов потребления облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.