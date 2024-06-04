Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

Ветеран из Винницкой области за грантовые средства построил ферму на 100 голов свиней

Пример с Николаем Ружицким-это мотивация для его боевых собратьев. Доказательство того, что можно всего достичь, когда сильно захотеть. Теперь демобилизованные смогут приехать, посмотреть и убедиться, что мечты сбываются.