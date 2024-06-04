Через надмірне споживання: Укренерго повідомило про аварійні відключення світла у 7 областях і Києві
Київ • УНН
"Укренерго" було змушене застосувати аварійні відключення електроенергії в декількох регіонах через надмірне споживання, що перевищує ліміти.
Укренерго повідомило про вимушене застосування аварійних відключень електроенергії у 8 регіонах через надмірне споживання, що перевищує ліміти, пише УНН.
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"Незважаючи на неодноразові вимоги "Укренерго" до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, місті Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати", - вказали у компанії.
Як зазначається, "коли споживання значно перевищило ліміти, "Укренерго" вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах". "Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури", - додали у компанії.
"Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень", - зазначили в Укренерго.
Аварійні відключення електроенергії введено в низці регіонів України04.06.24, 15:31 • 19513 переглядiв